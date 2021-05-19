Bingöl'de çamura saplanarak mahsur kalan ineği itfaiye ekibi kurtardı
Bingöl'ün Genç ilçesinde çamura saplanan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Bingöl'ün Genç ilçesinde çamura saplanan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yenişehir Mahallesi'nde ineğinin çamurda mahsur kaldığını gören kişi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu ineği halat yardımıyla saplandığı çamurdan çıkararak sahibine teslim etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş