Bingöl'de çamura saplanarak mahsur kalan ineği itfaiye ekibi kurtardı
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Bingöl'de çamura saplanarak mahsur kalan ineği itfaiye ekibi kurtardı

Bingöl'de çamura saplanarak mahsur kalan ineği itfaiye ekibi kurtardı
Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel

Bingöl'ün Genç ilçesinde çamura saplanan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çamura saplanan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yenişehir Mahallesi'nde ineğinin çamurda mahsur kaldığını gören kişi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu ineği halat yardımıyla saplandığı çamurdan çıkararak sahibine teslim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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