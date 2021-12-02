Bingöl'de buzlanma nedeniyle hafif ticari araç şarampole devrildi - Haberler
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Bingöl'de buzlanma nedeniyle hafif ticari araç şarampole devrildi

AA / Bülent Temiz - Haberler | Güncel
Bingöl'de buzlanma nedeniyle hafif ticari araç şarampole devrildi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde şarampole devrilen araç belediye ekiplerince kurtarıldı.

TRABZON (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde şarampole devrilen araç belediye ekiplerince kurtarıldı.

Trabzon'dan Bitlis'e doğru seyir halinde olan sürücü ismi öğrenilemeyen 51 JA 453 plakalı hafif ticari araç, Karlıova ilçesi Varto karayolunda buzlanmadan dolayı şarampole devrildi.

Haber verilmesi üzerine Karlıova belediyesine ait iş makinasıyla araç kurtarıldı.

Bingöl'de buzlanma nedeniyle hafif ticari araç şarampole devrildi

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AA / Bülent Temiz - Son Dakika Haberleri

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