Bingöl'de buz sarkıtlarının boyu 1 metreyi buldu - Haberler
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Bingöl'de buz sarkıtlarının boyu 1 metreyi buldu

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - Haberler | Güncel

Bingöl'de buz sarkıtlarının boyu 1 metreyi buldu Bingöl'de kar yağışı ve soğuk hava ile birlikte oluşan buz sarkıtları vatandaşlar için tehlike arz ederken, bazı sarkıtların boyunun 1 metre olması da dikkat çekti.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de buz sarkıtlarının boyu 1 metreyi buldu

BİNGÖL - Bingöl'de kar yağışı ve soğuk hava ile birlikte oluşan buz sarkıtları vatandaşlar için tehlike arz ederken, bazı sarkıtların boyunun 1 metre olması da dikkat çekti.

Bingöl'de son 1 haftadır etkili olan kar yağışı ve beraberinde gelen soğuk hava, binaların çatılarında buz sarkıtları oluşturdu. Vatandaşlar içi tehlike arz eden sarkıtların birçoğunun boyu 1 metreyi buldu.

Bingöl'de birkaç gündür yoğun bir kar yağışı olduğu belirten vatandaşlardan Yahya Bayat, "Belediyeden isteğimiz bu sarkıtları temizlemesi. Vatandaşlar geçince ister istemez düşüyor. Kar yağışı durduktan sonra bu saçaklardaki buzları indirseler güzel olur" şeklinde konuştu.

Bingöl'de buz sarkıtlarının boyu 1 metreyi buldu

Bingöl'de buz sarkıtlarının boyu 1 metreyi buldu

Bingöl'de buz sarkıtlarının boyu 1 metreyi buldu

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - Son Dakika Haberleri

Bingöl, kar, Güncel, Haber

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