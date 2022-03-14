BİNGÖL'DE BÜYÜKBAŞ HAYVAN YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Diyarbakır kara yolunda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle devrilen kamyondaki 2 büyükbaş hayvan öldü.
DİYARBAKIR (DHA) - BİNGÖL- Diyarbakır kara yolunda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle devrilen kamyondaki 2 büyükbaş hayvan öldü.
Dün akşam saatlerinde 50 büyükbaş hayvan yüklü 33 ACS 817 plakalı kamyon, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Genç-Diyarbakır kara yolunun 10'uncu kilometresinde ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, hayvanlardan ikisi öldü. Kamyonda sıkışan hayvanlar, Genç Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. (DHA)