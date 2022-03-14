BİNGÖL'DE BÜYÜKBAŞ HAYVAN YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ - Haberler

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BİNGÖL'DE BÜYÜKBAŞ HAYVAN YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Diyarbakır kara yolunda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle devrilen kamyondaki 2 büyükbaş hayvan öldü.

DİYARBAKIR (DHA) - BİNGÖL- Diyarbakır kara yolunda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle devrilen kamyondaki 2 büyükbaş hayvan öldü.

Dün akşam saatlerinde 50 büyükbaş hayvan yüklü 33 ACS 817 plakalı kamyon, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Genç-Diyarbakır kara yolunun 10'uncu kilometresinde ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, hayvanlardan ikisi öldü. Kamyonda sıkışan hayvanlar, Genç Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. (DHA)

BİNGÖL'DE BÜYÜKBAŞ HAYVAN YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ

BİNGÖL'DE BÜYÜKBAŞ HAYVAN YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Diyarbakır, kar, Ölü, Güncel, Haberler

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