Bingöl'de Bu Kez Avcılar Doğaya Yem Bıraktı

Bingöl'de bu kez avcılar, yaban hayvanları için belirli noktalara yem bıraktı.

Bingöl Avcılar ve Atıcılar Derneği üyeleri, kar kalınlığının yer yer 2 metreye yaklaştığı kırsal bölgelerde yemleme çalışması için harekete geçti. Kiğı ilçesine bağlı Şeytandağları, Şerafettin ve Çobantaşı dağlarına giden avcılar, saman, buğday ve çeşitli türdeki yemleri daha önceden belirlenen noktalara bıraktı.Özellikle Kiğı Şeytandağlarında sık sık karşılaşılan ve koruma altında bulunan yaban keçileri için saman bırakan üyeler, bir süre bekledikten sonra sürü halinde olan yaban keçilerinin otlanmaya geldiği anları da fotoğrafladı.

Karlı ve soğuk bir kış geçirdiklerini belirten Dernek Başkanı Serkan Elçi,"Yaban hayvanlarının bulunduğu bölgelere geldiğimiz zaman kar kalığının bitki örtüsünü tamamen kapatacak şekilde olduğunu gördük. Bu da yaban hayvanlarının yiyecek bulmalarını oldukça zorlaştırıyor. Üyelerimizle birlikte doğal hayatın varlığını sürdürmesi insani ve avcılık etiği açısından vicdani bir sorumluluktur. Bu gerekçelerle toplumsal bilince sahip olan doğa ve hayvansever insanlarımızla yemleme faaliyeti yaptık"dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA