Bingöl'de bitkin halde bulunan 2 yavru kurt korumaya alındı Bingöl kırsalında bitkin halde bulunan 2 yavru kurt koruma altına alındı.

Bingöl kırsalında bitkin halde bulunan 2 yavru kurt koruma altına alındı.

Merkez ilçeye bağlı Topalan köyü kırsalında hayvanlarını otlatan Yaşar Çaka (56), otların arasında 2 yavru kurt gördü.

Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen yavru kurtlar, Bingöl Belediyesi Hayvan Bakım Evine getirildi.

Burada bir süre biberonla beslenen yavru kurtlar, tedavileri için Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.

Kaynak: AA