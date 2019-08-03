Bingöl'de bisiklet yarışması

Bingöl'de gençlerin katılımıyla bisiklet yarışması düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün organizasyonuyla, Bingöl Belediyesi ve AK Parti Gençlik Kolları koordinesinde 'Haydi Sende Bisikletini Kapta Gel' sloganıyla yarışma düzenlendi.Merkez Genç Caddesi Alay Tepesi kavşağında başlayan y 75 yarışmacının yer aldığı etkinliğe Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Bayantemur ve bazı kurum amirleri de katıldı.

Başlama düdüğüyle birlikte yarışmacılar yaklaşık 5 kilometrelik güzergahta birbirleriyle kıyasıya mücadele etti. Yarışma merkez Hükümet Konağı önünde son buldu. Yarışmada dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

Sporun bir görev olarak yapılmayacağına dikkat çeken Belediye Başkanı Erdal Arıkan, "Sevmeniz lazım, sevmek lazım. Aksi halde spor yapmak eziyete dönüşebilir. Kendimizi psikolojik olarak spor yapmaya hazırlamalıyız. Sporun faydaları çok fazla. Bizlerin günlük olarak spora ayırdığımız zaman çok az. Spora daha fazla zaman ayırmalıyız. Gençlerimizi ve çocuklarımızı spor yapmaya teşvik etmek ve sporu sevdirmek için bu ortamları oluşturmamız lazım. Bu organizasyonları arttırmamız gerekiyor. Bu çalışmaları çok değerli görüyoruz. Emeği geçen herkese ve katılımcılara teşekkür ediyorum"dedi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Bayantemur ise, "Yarışmamıza 75 yakında yarışmacı katıldı ve dereceye girenlere çeşitli hediyeler verdik. Gençlerimiz ciddi bir şekilde spora yönelmiş durumdalar. Bisikletle amacımız insanlarımızı spora teşvik etmek, araç kullanımı azaltmak. Daha sağlıklı bir yaşam için herkesi spora, bisiklet kullanımına davet ediyoruz"ifadelerini kullandı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA