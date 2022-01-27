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Kapalı havuz salonun çatısı kar nedeniyle çöktü

AA, Rıdvan Korkulutaş - Güncel

Bingöl'de kullanıma kapalı olan havuz salonun çatısı yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü.

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de kullanıma kapalı olan havuz salonun çatısı yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü.

Bahçelievler Mahallesi Aşağı Çarşı mevkisinde bulunan ve kış nedeniyle kullanılmayan havuz salonun çatısında yoğun kar birikti.

Çalışanlar çatıdaki karları gün içerisinde temizlemesi rağmen dün gece saatlerinde yoğun kar yağışı devam edince çatıda çökme meydana geldi.

Havuzun çatısı tamamen çökerken, olayda yaralanan olmadı.

Kapalı havuz salonun çatısı kar nedeniyle çöktü

Kapalı havuz salonun çatısı kar nedeniyle çöktü

Kapalı havuz salonun çatısı kar nedeniyle çöktü

AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel

Bahçelievler Mahallesi, Bingöl, Yüzme, kar, Güncel, Haber

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