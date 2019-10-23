Bingöl'de bir terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl'de bir terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 1 terörist etkisiz hale getirildi.

23.10.2019 13:52
Bingöl'de bir terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bingöl merkeze bağlı Sarıçiçek köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, bir kadın terörist ölü ele geçirildi.

Bölgede, terör örgütüne yönelik operasyon sürüyor.

Etkisiz hale getirilen kadın teröristin "Ruken Mardin" kod adlı S.A. olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA
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