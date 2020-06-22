Bingöl'de bir mezra karantinaya alındı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 mezra karantinaya alındı.
22.06.2020 16:59 | Son Güncelleme: 22.06.2020 17:11
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 mezra karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bugün 08.00 itibarıyla karantinaya alınan Kızılçubuk köyüne bağlı Hacıfazıl mezrasına giriş ve çıkışların kapatılarak 14 gün süreyle karantinaya alındığı bildirildi.
Açıklamada, istisnai durumların dışında sokağa çıkılmamasına ve gerekli gerekli tedbirlerin uygulanmasına karar verildi belirtildi.
Kaynak: AA