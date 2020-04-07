Bingöl'de bir mahallede kısmi karantina uygulanacak Bingöl'ün Adaklı ilçesindeki bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kısmi karantina uygulanacak.

Bingöl'ün Adaklı ilçesindeki bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kısmi karantina uygulanacak.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Döşlüce Mahallesi Çeribaşı bölgesinde koronavirüs vakası tespit edilmesi nedeniyle, hastalığın yayılmasının engellenmesi amacıyla 14 gün karantina uygulanmasına ve buraya giriş çıkışların yasaklanmasına karar verildiği belirtildi.

Adaklı Kaymakamlığı tarafından gerekli tüm tedbirlerin alınacağı ifade edilen açıklamada, karantinaya alınan bölgede komşuluk ilişkileri ile cenaze, taziye ve benzeri her türlü ziyaretin ikinci bir karara kadar yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, karantina bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçlarının Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacağı, karara uymayanlara 3 bin 150 lira ceza uygulanacağı kaydedildi.

Kaynak: AA