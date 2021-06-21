Bingöl'de bir köpek aracın çarptığı yavrusunun başından ayrılmadı
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Bingöl'de bir köpek aracın çarptığı yavrusunun başından ayrılmadı

Bingöl'de bir köpek aracın çarptığı yavrusunun başından ayrılmadı
Anadolu Ajansı / Bülent Temiz - Haberler | Güncel

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir sokak köpeği, aracın çarpması sonucu ölen yavrusunun başından ayrılmadı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir sokak köpeği, aracın çarpması sonucu ölen yavrusunun başından ayrılmadı.

Kanitaht Mahallesi Erzurum yolu üzerinde aracın çarpması sonucu bir köpek yavrusu telef oldu.

Yavrusunu ağzına alarak yaklaşık iki kilometre ilerleyen köpek, yolun kenarına bıraktığı yavrusunun başından uzun süre ayrılmadı.

Duyarlı bir vatandaş gün boyu bir şey yemeyen köpeğe yiyecek verdi.

Köpeğin yavrusunun başından ayrılmadığını belirten Muhammet Bingöl, "Araçların çarpması sonucu köpeğin yavrusu telef oldu." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Temiz

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