Bingöl'de bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir kişinin ölümü, bir kişinin yaralanmasına neden olan silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir kişinin ölümü, bir kişinin yaralanmasına neden olan silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı.
Yiğitler köyü Çatak Mezrası'nda dün iki ailenin fertleri arasında çıkan, bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince kavgaya karıştıkları gerekçesiyle 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Karlıova'nın Yiğitler köyü Çatak Mezrası'nda dün iki ailenin fertleri arasında kavga çıkmış, tabancanın da kullanıldığı kavgada yaralanan 2 kişi Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Yaralılardan Velat İ. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş