Bingöl'de bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı
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Bingöl'de bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı

Bingöl'de bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir kişinin ölümü, bir kişinin yaralanmasına neden olan silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir kişinin ölümü, bir kişinin yaralanmasına neden olan silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı.

Yiğitler köyü Çatak Mezrası'nda dün iki ailenin fertleri arasında çıkan, bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince kavgaya karıştıkları gerekçesiyle 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Karlıova'nın Yiğitler köyü Çatak Mezrası'nda dün iki ailenin fertleri arasında kavga çıkmış, tabancanın da kullanıldığı kavgada yaralanan 2 kişi Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Yaralılardan Velat İ. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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