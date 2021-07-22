Bingöl'de bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir kişinin ölümü, bir kişinin yaralanmasına neden olan silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı.