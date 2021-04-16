Bingöl'de bir ayda aranma kaydı olan 179 şahıs yakalandı
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Bingöl'de bir ayda aranma kaydı olan 179 şahıs yakalandı

Bingöl'de bir ayda aranma kaydı olan 179 şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bingöl polisinin Mart ayı içinde yaptığı çalışmalar kapsamında, çeşitli suçlardan aranma kayıtları olan 179 şüpheli yakalandı.

Bingöl polisinin Mart ayı içinde yaptığı çalışmalar kapsamında, çeşitli suçlardan aranma kayıtları olan 179 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Mart ayı içinde aranma kayıtları olan şahıslara yönelik çalışma yaptı.Bu kapsamda, silahla yağma suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan N.E, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçlarından hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.A'nında yer aldığı 179 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Öte yandan kayıp şahıs olarak aranan 8 kişinin de bulunarak işlemlerinin tamamlandığı bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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