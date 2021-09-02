Bingöl'de bir ayda aranan 75 şüpheli şahıs yakalandı
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Bingöl'de bir ayda aranan 75 şüpheli şahıs yakalandı

Bingöl'de bir ayda aranan 75 şüpheli şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bingöl polisi, haklarında çeşitli suçlardan dolayı arama kayıtları bulunan ve 2 ile 12 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplamda 75 şahsın yakalandığını açıkladı.

Bingöl polisi, haklarında çeşitli suçlardan dolayı arama kayıtları bulunan ve 2 ile 12 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplamda 75 şahsın yakalandığını açıkladı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ağustos ayı içinde aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda kasten yaralama, hakaret, mala zarar verme 12 yıl 1 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olan U.D., uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan hakkında 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Ü.A., izinsiz olarak ateşli silah ve mermilerini ülkeye sokma imal etme nakletme satma suçundan hakkında 7 yıl 6 Ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.T., hırsızlık, hakaret, suçlarından haklarında 2 yıl ile 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları ve aranma kayıtları olan A.Ö., C.K., H.H., V.P., D.Ö., İ.H.C. ile diğer asayiş suçlarından aranma kayıtları bulunan toplam 75 şahıs, yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Ayrıca kayıp şahıs olarak aranan 15 kişinin de bulunarak işlemlerinin tamamlandığı belirtildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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