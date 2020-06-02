Bingöl'de bin 500 aileye gıda kolisi yardımı Bingöllü iş insan Saim Bağbars, kentte ihtiyaç sahibi bin 500 aileye gıda paketi ulaştırdı.

Bingöllü iş insan Saim Bağbars, kentte ihtiyaç sahibi bin 500 aileye gıda paketi ulaştırdı.

Hayırsever iş insanı Bağbars, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında evlerinde kalan ihtiyaç sahibi ailelerinin mutfağına destek olmak için temel gıda malzemelerinden yardım kolileri hazırladı.

Hazırlanan koliler, araçlarla ihtiyaç sahiplerinin evlerine teslim edildi.

Kaynak: AA