Bingöl'de bin 500 aileye gıda kolisi yardımı
Bingöllü iş insan Saim Bağbars, kentte ihtiyaç sahibi bin 500 aileye gıda paketi ulaştırdı.
02.06.2020 12:33 | Son Güncelleme: 02.06.2020 13:08
Bingöllü iş insan Saim Bağbars, kentte ihtiyaç sahibi bin 500 aileye gıda paketi ulaştırdı.
Hayırsever iş insanı Bağbars, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında evlerinde kalan ihtiyaç sahibi ailelerinin mutfağına destek olmak için temel gıda malzemelerinden yardım kolileri hazırladı.
Hazırlanan koliler, araçlarla ihtiyaç sahiplerinin evlerine teslim edildi.
Kaynak: AA