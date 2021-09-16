Bingöl'de bin 100 kök kenevir ve 21 kilo esrar ele geçirildi

Bingöl'de jandarma ekiplerince icra edilen uyuşturucu operasyonunda bin 100 kök kenevir, 21 kilo esrar ve 101 kök skunk bitkisi ele geçirildi.

Bingöl Valiliği, İl jandarma Komutanlığı ekiplerince Genç ilçesinde iki farklı noktada uyuşturucu operasyonunun gerçekleştirdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde Genç ilçesi kırsalında şüpheli şahıslar tarafından yüklü miktarda yasadışı kenevir ekimi yapıldığı ve kenevir tarlalarından esrar elde edilerek piyasaya sürüleceğine dair elde edilen bilgiler doğrultusunda 14 Eylül 2021 tarihinde Genç ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda tarla içerisinde yapılan aramada 2 farklı noktada toplam bin 100 kök kenevir, 101 kök skunk bitkisi ve tarla içerisinde kurutulmaya bırakılmış şekilde 21 kilogram kubar esrar bitkisi ele geçirilmiştir" denildi. - BİNGÖL

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