Bingöl'de bıçakla boynundan yaralanan çocuk tedavi altına alındı
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Bingöl'de bıçakla boynundan yaralanan çocuk tedavi altına alındı

Bingöl'de bıçakla boynundan yaralanan çocuk tedavi altına alındı
Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel

Bingöl'de saldırı sonucu bıçakla boynundan yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Bingöl'de saldırı sonucu bıçakla boynundan yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi Maden Sokak'ta Muhammet Ali C. (16) henüz belirlenemeyen nedenle T.G'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

Boynundan yaralanan Muhammet Ali C. çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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