Bingöl'de besicilerin çetin kış şartlarına rağmen zorlu mesaisi sürüyor

KARLIOVA, BİNGÖL (İHA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde çetin geçen kış aylarına rağmen besiciler, yaklaşık 2 kilometre boyunca kızaklarla taşıdığı otlarla hayvanlarını besliyor.

Bingöl genelinde etkili olan kar yağışı, kırsal alanda besicilik ile uğraşan vatandaşların işlerini zorlaştırıyor. Karlıova ilçesine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Kaynarpınar köyündeki besicilerin birçoğu, kar yağışının yer yer 1 metreyi bulmasına rağmen her gün 2 kilometre boyunca kızaklara yüklediği otlarla hayvanlarını beslemeye çalışıyor. Köyde ikamet eden ve baba mesleği olan besiciliği yıllardır sürdüren 4 çocuk babası Fazlı Gürgen (42), her gün erken saatlerde uyanarak zorlu mesaiye başlıyor. 100 adet küçükbaş hayvanı olan Gürgen, günde birkaç kez hayvanlarını kar üstünde otlatmak için yaz aylarında biçtiği otları kızağa yüklüyor ve 2 kilometre boyunca taşımasını yapıyor.

Başlıca geçim kaynağının hayvancılık olduğunu ve kış şartlarının zor geçmesine rağmen bunu yaptığını belirten Gürgen, "Sabah erkenden kalkıp hayvanlarımıza ot ve yem veriyoruz. Öğle vaktinde 1-2 kilometre uzaklığa gidip otları kızaklara yükleyip getiriyoruz. Saat 11.00-12.00 gibi hayvanları tekrar içeri koyuyoruz. Öğleden sonra tekrar yem verdikten sonra istirahate çekiliyoruz. Kışın burada yaşamak zor, kış çetin geçtiği için. Hele bu yıl iklim şartları daha zor. Tabi başta geçim kaynağı olduğu için bu işimizi de zevkle yapıyoruz" şeklinde konuştu. - BİNGÖL