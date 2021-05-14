Bingöl'de bayramda da sokak hayvanları unutulmadı
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Bingöl'de bayramda da sokak hayvanları unutulmadı

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ALİ ÇİFTÇİ - Haberler | Güncel

Bingöl'de bayramda da sokak hayvanları unutulmadı Tam kapanma sürecinin devam ettiği Ramazan bayramında, Bingöl'deki sokak hayvanlarının yoğun yaşadığı alanlara polisler mama bırakarak destek oldu.

Bingöl'de bayramda da sokak hayvanları unutulmadı

BİNGÖL - Tam kapanma sürecinin devam ettiği Ramazan bayramında, Bingöl'deki sokak hayvanlarının yoğun yaşadığı alanlara polisler mama bırakarak destek oldu.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de Ramazan ayının ardından bayramda da tam kapanma süreci devam ediyor. Tam kapanma sürecinin başlamasıyla birlikte sokak hayvanları için çalışma yapan B İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, bayramda özellikle kedi ve köpeklerin yoğun yaşadığı alanlara mama desteğinde bulundu. Ramazan ayı içinde de çalışmalarını sürdüren ekiplerin bayram sonrasında da özellikle kısıtlamalarda yoğun olarak mama desteğini sürdüreceği aktarıldı.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nin yaklaşık 1 yıl önce kurulduğunu anımsatan görevli polis memur Erkan Tokgöz, amaçlarının hayvanlara karşı işlenen suçlarının önüne geçmek olduğunu söyledi.

Tokgöz, "Birimimiz yaklaşık 1 yıl önce kuruldu. Birimimizin amacı dilsiz dostlarımıza karşı işlenen suçları önlemek ve onlara karşı eziyet, istismarın önüne geçmek için 5199 sayılı kanun kapsamında gerekli olan adli ve idari işlemleri yapmaktır. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sebebiyle ülkemizde tam kapanma süreci yaşandı. Biz birim olarak Ramazan ayında sokaktaki canlıların yoğun yaşadığı alanlara mama desteğinde bulunduk. Bayramda da bu çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Sokaktaki dilsiz dostlarımızın sıkıntı yaşamaması için tüm vatandaşlarımızdan ricamız dilsiz dostlarımıza karşı hassas ve duyarlı davranmalarıdır. Bulundukları bölgelerde mama desteğinde bulunmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Bingöl'de bayramda da sokak hayvanları unutulmadı
Bingöl'de bayramda da sokak hayvanları unutulmadı
Bingöl'de bayramda da sokak hayvanları unutulmadı
Bingöl'de bayramda da sokak hayvanları unutulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ALİ ÇİFTÇİ

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