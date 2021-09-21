BİNGÖL'DE BATAKLIĞA SAPLANAN İNEĞİ İTFAİYE KURTARDI
BİNGÖL'ün Genç ilçesi Murat Nehri kıyısında bataklığa saplanan inek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
BİNGÖL'ün Genç ilçesi Murat Nehri kıyısında bataklığa saplanan inek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Genç ilçesi Murat Nehri kenarında bataklık alana saplanan ineği kendi imkanlarıyla çıkaramayan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 1 saatlik çalışmanın ardından iş makinasına bağladıkları halatla ineği saplandığı yerden kurtardı.