Bingöl'de baraja düşen otomobil sürücüsü kayboldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bingöl'de baraja düşen otomobil sürücüsü kayboldu

22.11.2020 20:43 | Son Güncelleme: 22.11.2020 20:46
Bingöl'de baraja düşen otomobil sürücüsü kayboldu

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde baraj gölüne düşen otomobildeki 2 kişiden biri suda kayboldu, diğeri yüzerek kurtuldu.

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde baraj gölüne düşen otomobildeki 2 kişiden biri suda kayboldu, diğeri yüzerek kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Zülfü Dolu'nun kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Yeşilyurt Mahallesi eski karayolu bakım istasyonu mevkisinde Yedisu Baraj Gölü'ne düştü.

Sürücü Zülfü Dolu, otomobil ile suda kayboldu, otomobildeki Turan Kayar ise yüzerek sudan çıkmayı başardı.

?Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen güvenlik güçleri, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri, Dolu'yu arama çalışmalarına bir süre devam etti.

Hava şartları dolayısıyla ara verilen çalışmalara sabah erken saatlerinde başlanacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Çelik

İlgili Haberler

Şerit ihlali yapıp, TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Şerit ihlali yapıp, TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ekrem İmamoğlu Alaattin Çakıcı Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Mert Fırat Cansu Dere Mustafa Topaloğlu
Spor Mert Günok Lance Stroll Samet Aybaba Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Rusya Antalya Ak Parti Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bingöl'de baraja düşen otomobil sürücüsü kayboldu - Bingöl
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.11.2020 20:47:27. #1.15#
title