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Karlıova, Bingöl

Bingöl'de bahar ve kış bir arada

Bingöl'de bahar ve kış bir arada -Karlıova ilçesinde yerdeki kara rağmen baharın müjdecisi olarak bilenen Kardelen çiçekleri iki mevsimin güzelliğini gözler önüne serdi Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yerde duran kara rağmen baharın müjdecisi olarak bilenen Kardelen çiçekleri iki mevsimin...

05.04.2020 16:01 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:03
Bingöl'de bahar ve kış bir arada

Bingöl'de bahar ve kış bir arada

-Karlıova ilçesinde yerdeki kara rağmen baharın müjdecisi olarak bilenen Kardelen çiçekleri iki mevsimin güzelliğini gözler önüne serdi

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yerde duran kara rağmen baharın müjdecisi olarak bilenen Kardelen çiçekleri iki mevsimin güzelliğini gözler önüne serdi.

Nisan ayına karla giren Karlıova'da, iki mevsim bir arada yaşanıyor.Bir yanda bahar havası bir yandan da hala kış mevsimi yaşanan ilçe de kardelen çiçekleri açmaya başladı. Kardelenlerin açtığını ancak öksüz kaldıklarını söyleyen vatandaşlardan Abdurrahman Bingöl, çocukların salgın nedeniyle evden çıkamadıklarını ve çiçekleri toplayamadıklarını söyledi.

Bingöl, "Nisan ayında yağan kara rağmen kardelen çiçekleri yine açtı. Kardelenler boy boy verdiler ama öksüz kaldılar. Şimdi onları koparacak ne öğrenciler ne çocuklar ne de öğretmenler var. Salgından dolayı herkes evlerde, içerde. Ne olacağı da belli değil. Allah tüm ülkenin, insanların yardımcısı olsun" dedi.

Bingöl'de bahar ve kış bir arada

Kaynak: İHA

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Bingöl'de bahar ve kış bir arada
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