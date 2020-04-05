Bingöl'de bahar ve kış bir arada Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yerde duran kara rağmen baharın müjdecisi olarak bilenen kardelen çiçekleri iki mevsimin güzelliğini gözler önüne serdi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yerde duran kara rağmen baharın müjdecisi olarak bilenen kardelen çiçekleri iki mevsimin güzelliğini gözler önüne serdi.

Nisan ayına karla giren Karlıova'da, iki mevsim bir arada yaşanıyor. Bir yanda bahar havası bir yandan da hala kış mevsimi yaşanan ilçede kardelen çiçekleri açmaya başladı. Kardelenlerin açtığını ancak öksüz kaldıklarını söyleyen vatandaşlardan Abdurrahman Bingöl, çocukların salgın nedeniyle evden çıkamadıklarını ve çiçekleri toplayamadıklarını söyledi. Bingöl, "Nisan ayında yağan kara rağmen kardelen çiçekleri yine açtı. Kardelenler boy boy verdiler ama öksüz kaldılar. Şimdi onları koparacak ne öğrenciler ne çocuklar ne de öğretmenler var. Salgından dolayı herkes evlerde, içeride. Ne olacağı da belli değil. Allah tüm ülkenin, insanların yardımcısı olsun" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA