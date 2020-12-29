Bingöl'de ayağı kırılan dağ keçisi, tedavi için Erzurum'a gönderildi

Bingöl'ün Yayladere ilçesi kırsalında yaralı halde bulunan dağ keçisi, tedavi edilmek üzere Erzurum'a gönderildi.

Bingöl'ün Yayladere ilçesi kırsalında yaralı halde bulunan dağ keçisi, tedavi edilmek üzere Erzurum'a gönderildi.

Yayladere ilçe kırsalında yaralı halde dağ keçisini gören bir vatandaş, durumu Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Müdürlüğe bağlı ekipleri tarafından alınarak Bingöl merkeze getirilen dağ keçisinin, yapılan ilk müdahalesinde ayağının kırık olduğu tespit edildi.

Dağ keçisi tedavi edilmek üzere Erzurum 13. Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma Milli Parklar Veterinerliğine gönderildi.

Tedaviden sonra dağ keçisinin alındığı bölgede yeniden doğaya bırakılacağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydın Arık