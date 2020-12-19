Bingöl'de Athena türü baykuş fotoğrafçıların ilgi odağı oldu
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Bingöl'de Athena türü baykuş fotoğrafçıların ilgi odağı oldu

19.12.2020 15:25 | Son Güncelleme: 19.12.2020 15:29
Bingöl'de Athena türü baykuş fotoğrafçıların ilgi odağı oldu

Bingöl'de son günlerde sık sık görülmeye başlayan Athena türü baykuş, fotoğrafçıların ilgi odağı oldu.

Bingöl'de son günlerde sık sık görülmeye başlayan Athena türü baykuş, fotoğrafçıların ilgi odağı oldu.

Bingöl'ün Yayladere ilçesi kara yolu güzergahında bulunan ormanlık alanda avlanmayı bekleyen Athena türü baykuş, fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu. Yaşam alanlarına yakın bölgelerdeki ağaçta avını beklerken görüntülenen Baykuş, fotoğrafseverler için güzel görüntü oluşturdu.

Kentte fotoğrafçılık yapan Saim Çakar, pandemi sürecinde fırsat buldukça doğaya çıkıp, kuş ve yaban hayatını çekmeye çalıştığını belirtti.

Daha önce hiç baykuş fotoğrafı çekmediğini ifade eden Çakar, "Yaban hayatına merakım var, fırsat buldukça doğaya çıkıp, bir şeyler çekmeye çalışıyorum. Son zamanlarda Bingöl'de sık sık görülmeye başlayan Athena türü baykuşu da çekme fırsatı yakaladım. Kendimi çok şanslı hissediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydın Arık

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