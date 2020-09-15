Bingöl'de aşılanan menengiç ağaçları köylünün yüzünü güldürdü
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Bingöl'de aşılanan menengiç ağaçları köylünün yüzünü güldürdü

Bingöl'ün Genç ilçesinde aşılanan menengiç ağaçlarından köylüler artık fıstık elde ediyor.

Bingöl'de aşılanan menengiç ağaçları köylünün yüzünü güldürdü
15.09.2020 10:13 | Son Güncelleme: 15.09.2020 10:16

Bingöl'ün Genç ilçesinde aşılanan menengiç ağaçlarından köylüler artık fıstık elde ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca kırsalda yaşayan köylülerin gelir elde etmesi için yürütülen projeler kapsamında Servi köyündeki menengiç ağaçlarına Antep fıstığı aşısı yapıldı. Bu sayede köylüler artık aşı tutan ağaçlardan Antep fıstığı topluyor.

Çiftçi Sedat Dinç, AA muhabirine köydeki 1200 menengiç ağacına Antep fıstığı aşısı yapıldığını, bunlardan 800'ünden fıstık alındığını söyledi.

Menengiç ağacı ile fıstık ağacı aynı familyadan olduğu için yapılan aşıların tuttuğunu dile getiren Dinç, şöyle konuştu:

"Köyde yıllık 8 tona yakın Antep fıstığı hasadı yapılıyor. Her ağaçtan ortalama 10 kilogram ürün toplanıyor. Bu da 8 tona yakın ama ne yazık ki yetersiz. Sadece evler kendi ihtiyaçları kadar topluyor. Geri kalan ürün ya kendiliğinden düşüp yok oluyor ya da hayvanlar tarafından yeniliyor. Köydeki diğer menengiç ağaçlarının aşılanmasını, çiftçinin devlet desteğiyle fıstık fidanı dikimine yönlendirilmesini ve bu sayede fıstık üretiminin artırılmasını istiyoruz."

Kaynak: AA

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