Bingöl'de aşı seferberliği sürüyor: Aşılama 111 bini geçti
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Bingöl'de aşı seferberliği sürüyor: Aşılama 111 bini geçti

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - Haberler | Güncel

Bingöl'de aşı seferberliği sürüyor: Aşılama 111 bini geçti Bingöl'de Covid-19 mücadele kapsamında aşı seferberliği sürerken, aşılanan kişi sayısı 111 bin 724 oldu.

Bingöl'de aşı seferberliği sürüyor: Aşılama 111 bini geçti

BİNGÖL - Bingöl'de Covid-19 mücadele kapsamında aşı seferberliği sürerken, aşılanan kişi sayısı 111 bin 724 oldu.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de Covid-19 ile mücadele kapsamında aşılama seferberliği sürüyor. Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde kent merkezinde kurulan aşı uygulama noktalarında, vatandaşlar ikna edildikten sonra aşılanıyor. Kent genelinde kurulan uygulama noktalarında günlük 350 kişi aşılanırken, mobil aşılama ekipleri ise günlük bin toz aşı yapıyor. Çalışmalar ile bu güne kadar kent genelinde 111 bin 724 kişinin aşılandığı bildirildi.

Mobil ekiplerin günlük bini aşkın aşı yaptığını belirten sağlık personeli ebe Eda Erduhan, "Hem köylerde hem de kent merkezinde mobil aşı hizmeti uygulanıyor. Aşılamalar hız kazandı. Geçen haftadan bu yana merkezde ve Uydukent bölgesinde çadırlarımız kuruldu. Köylere de aşılara gidiyoruz, günlük bini aşkın aşı yapıyoruz. Hem vatandaşlarımızı ikna etmeye çalışıyoruz hem de aşılarımızı hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Aşı olmak istemeyenler çevreden duyduklarından dolayı, ön yargılarından dolayı aşı olmak istemiyorlar. Aşının ne olduğunu henüz bilmiyorlar. Kulaktan kulağa yayılan bilgiler de insanları yanlış yönlendirebiliyor. Biz geldiklerinde kendilerini ikna ediyoruz. Yaşanabilecek zorlukları söylüyoruz" dedi.

"Dedikodulara kesinlikle bakmasınlar"

3'üncü doz aşısını olan vatandaşlardan Murat Ertuğrul, "Sağlık önemlidir, önde gelen bir şeydir. Alman veya Çin olduğuna bakmayın, aşı her zaman aşıdır. Dedikodulara kesinlikle bakmasınlar. Sağlık çok önemlidir. Hala aşı olmayıp da ölenler var. Lütfen aşı olun" şeklinde konuştu.

Bingöl'de aşı seferberliği sürüyor: Aşılama 111 bini geçti
Bingöl'de aşı seferberliği sürüyor: Aşılama 111 bini geçti
Bingöl'de aşı seferberliği sürüyor: Aşılama 111 bini geçti
Bingöl'de aşı seferberliği sürüyor: Aşılama 111 bini geçti
Bingöl'de aşı seferberliği sürüyor: Aşılama 111 bini geçti
Bingöl'de aşı seferberliği sürüyor: Aşılama 111 bini geçti
Bingöl'de aşı seferberliği sürüyor: Aşılama 111 bini geçti
Bingöl'de aşı seferberliği sürüyor: Aşılama 111 bini geçti
Bingöl'de aşı seferberliği sürüyor: Aşılama 111 bini geçti
Bingöl'de aşı seferberliği sürüyor: Aşılama 111 bini geçti
Bingöl'de aşı seferberliği sürüyor: Aşılama 111 bini geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi

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