Bingöl'de aşılama oranı artıyor
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Bingöl'de aşılama oranı artıyor

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - Haberler | Sağlık

Bingöl'de aşılama oranı artıyor Bingöl'de son günlerde artan aşılama çalışmaları sonuç vermeye başladı.

Bingöl'de aşılama oranı artıyor

BİNGÖL - Bingöl'de son günlerde artan aşılama çalışmaları sonuç vermeye başladı. Kentin haritadaki rengi 'Turuncu' oldu.

Bingöl'de valilik koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler, son günlerde aşılama çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda hem kent genelindeki sağlık kuruluşlarında hem de il, ilçe ve köylerde aşılama çalışması yapan mobil aşı ekipleri, Bingöl'ü haritada Turuncu kategoriye taşıdı. İl genelinde toplamda 190 bin 506 doz aşı yapılırken, bunlardan 109 bin 119'u birinci, 70 bin 193'ü ise ikinci doz olduğu belirtildi. Aşı haritasında yüzde 55.2 ile turuncu renk olan Bingöl'de, ekiplerin günlük yaklaşık 5 bin kişiyi aşıladığı öğrenildi.

"Bingöl'ün Haritadaki yeni rengi Turuncu"

Bingöl'ün aşı çalışmalarında yüksek risk seviyesine indiğini sosyal medya hesabından duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bingöl, çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine indirdi. Haritadaki yeni rengi Turuncu. Aşı konusunda doğru kararı vermek ve risk seviyesini düşürenlerden biri olmak, sağlık çalışanlarımızdan bizzat bilgi almaya bağlı" açıklamasında bulundu.

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Bingöl'de aşılama oranı artıyor
Bingöl'de aşılama oranı artıyor
Bingöl'de aşılama oranı artıyor
Bingöl'de aşılama oranı artıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi

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