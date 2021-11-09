Bingöl'de arıcılara 25 adet bal süzme makinesi dağıtıldı

BİNGÖL (İHA) - Bingöl Orman İşletme İl Müdürlüğünce, arıcılara yüzde 80 hibeli 25 adet bal süzme makinesi dağıtıldı.

Orman İşletme Bingöl İl Müdürü İbrahim Börü, Çapakçur mikrohavzası Çiriş, Şaban, Ortaköy, Yelesen ve Üçkaya köylerindeki arıcılara yüzde 80 hibeli olarak 25 adet bal süzme makinesinin dağıtımını gerçekleştirdiklerini söyledi. Börü, "Bingöl için arıcılık önemli bir sektör haline gelmiş ve her geçen yıl arıcılık faaliyetleri yapan kişi sayısı, kovan sayısı ve kovan başına elde edilen bal miktarlarında artışlar gözlemlenmektedir. Bu yönüyle de aile ekonomisi için asıl veya yan gelir kaynağı olarak da üreticilere büyük bir destek sağlanmaktadır. Dağıtımı yapılan bal süzme makinaları, petekli balın peteklere zarar vermeden süzülmesi için kullanılmasını amaçlar. Bu sayede arıcılar, iş gücünde kolaylık sağladıkları gibi zamandan da tasarrufta etmektedirler" dedi. - BİNGÖL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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