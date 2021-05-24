Bingöl'de arı yüklü kamyon devrildi
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Bingöl'de arı yüklü kamyon devrildi

Bingöl'de arı yüklü kamyon devrildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bingöl'ün Genç ilçesinde arı yüklü kamyon devrildi, 2 kişi yaralandı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde arı yüklü kamyon devrildi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Genç- Diyarbakır karayolu Tapantepe mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Naim B. idaresindeki kamyon, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazayı fark eden çevredeki sürücüler 112 acil servis ekiplerine ve jandarmaya durumu bildirdi. Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada, yola saçılan arı kovanları nedeniyle arılar çevreye yayıldı. Durumun bildirilmesi üzerine Bingöl Arıcılar Birliği ekipleri, bölgeye giderek arıları topladı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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