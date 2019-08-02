Bingöl'de aranan zanlı yakalandı
Bingöl'de çeşitli suçlardan aranan zanlı, polis ve jandarmanın ortak operasyonuyla yakalandı.
Bingöl'de çeşitli suçlardan aranan zanlı, polis ve jandarmanın ortak operasyonuyla yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen 6 aylık çalışma sonucu, hakkında "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 5 yıl 10 ay, 3 ayrı "uyuşturucu" suçundan 12 yıl 9 ay cezası bulunan, "tutuklu ve hükümlünün kaçması" suçundan 5 ay hapis cezası ile 3 bin 600 lira para cezası bulunan zanlının yakalanması için operasyon düzenlendi.
İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanan zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA
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