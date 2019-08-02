Bingöl'de aranan zanlı yakalandı

Bingöl'de çeşitli suçlardan aranan zanlı, polis ve jandarmanın ortak operasyonuyla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen 6 aylık çalışma sonucu, hakkında "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 5 yıl 10 ay, 3 ayrı "uyuşturucu" suçundan 12 yıl 9 ay cezası bulunan, "tutuklu ve hükümlünün kaçması" suçundan 5 ay hapis cezası ile 3 bin 600 lira para cezası bulunan zanlının yakalanması için operasyon düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanan zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA