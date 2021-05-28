Bingöl'de aranan FETÖ üyesi, saklandığı evde yakalandı
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Bingöl'de aranan FETÖ üyesi, saklandığı evde yakalandı

Bingöl'de aranan FETÖ üyesi, saklandığı evde yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Haberler | Güncel

BİNGÖL'de, FETÖ üyeliğinden aranan şüpheli, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandı.

BİNGÖL'de, FETÖ üyeliğinden aranan şüpheli, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandı.

Bingöl'de terör örgütü FETÖ üyeliği suçundan aranan şüphelinin yakalanmasına yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekipler, yaptıkları istihbari çalışmayla şüphelinin bir evde saklandığı bilgisi edindi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, FETÖ üyesi şüpheliyi gözaltına aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal

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