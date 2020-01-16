Bingöl'de arama kaydı bulunan 108 şahıs yakalandı
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Bingöl'de arama kaydı bulunan 108 şahıs yakalandı

Bingöl polisi geçtiğimiz ay aralarında 1 ile 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası olan şüphelilerin de yer aldığı 108 şahsı yakaladı.

16.01.2020 12:34 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:39
Bingöl'de arama kaydı bulunan 108 şahıs yakalandı

polisi geçtiğimiz ay aralarında 1 ile 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası olan şüphelilerin de yer aldığı 108 şahsı yakaladı.


Bingöl İl Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz ayı içinde hakkında arama kaydı bulunan şahıslar hakkında geniş kapsamlı çalışma yaptı.Polisin çalışmasında 1 ile 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası ve 199 bin 870 lira para cezası bulunan şahısların yer aldığı 108 kişi yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlemler yapıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA
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