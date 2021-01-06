Bingöl'de, araçtaki 117 kilo esrarı 'İmla' ve 'Ezber' buldu
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Bingöl'de, araçtaki 117 kilo esrarı 'İmla' ve 'Ezber' buldu

06.01.2021 14:01 | Son Güncelleme: 06.01.2021 14:06
Bingöl'de, araçtaki 117 kilo esrarı 'İmla' ve 'Ezber' buldu

BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince durdurulan araçta narkotik köpekleri 'İmla' ve 'Ezber' ile yapılan aramada 117 kilo esrar ele geçirildi.

BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince durdurulan araçta narkotik köpekleri 'İmla' ve 'Ezber' ile yapılan aramada 117 kilo esrar ele geçirildi. 

İl Jandarma Komutanlığı'nca uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmada, araçla Diyarbakır'a uyuşturucu madde götürüleceği bilgisine ulaşıldı. Takibe alınan şüphelinin aracı, Genç ilçesi kırsalında durduruldu. Narkotik köpekleri 'İmla' ve 'Ezber'in ile araçta yapılan aramada, 117 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü belirtildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz ÖNAL

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