Son dakika gündem: Aracın çarparak öldürdüğü kuşun başına toplanan civardaki kuşlar uzun süre ayrılmadı
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Son dakika gündem: Aracın çarparak öldürdüğü kuşun başına toplanan civardaki kuşlar uzun süre ayrılmadı

Anadolu Ajansı / Bülent Temiz - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir aracın çarpması sonucu yolda ölen kuşun başına toplanan civardaki kuşların uzun süre ayrılmaması dikkat çekti.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir aracın çarpması sonucu yolda ölen kuşun başına toplanan civardaki kuşların uzun süre ayrılmaması dikkat çekti.

Karlıova'nın Kantarkaya köyü mevkisinde plakası tespit edilemeyen bir aracın çarpması sonucu bir kuş telef oldu.

Civardaki kuşlar, ölen kuşun başında uzun süre bekledi.

Araçların geçişi sırasında uçan kuşların yol kenarında bulunan istinat duvarına kondukları, daha sonra tekrar ölen kuşun yanına gelip bekledikleri görüldü.

Son dakika gündem: Aracın çarparak öldürdüğü kuşun başına toplanan civardaki kuşlar uzun süre ayrılmadı
Son dakika gündem: Aracın çarparak öldürdüğü kuşun başına toplanan civardaki kuşlar uzun süre ayrılmadı
Son dakika gündem: Aracın çarparak öldürdüğü kuşun başına toplanan civardaki kuşlar uzun süre ayrılmadı
Son dakika gündem: Aracın çarparak öldürdüğü kuşun başına toplanan civardaki kuşlar uzun süre ayrılmadı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Temiz

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