Bingöl'de araç, kara saplandı; mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
15.01.2021 11:49 | Son Güncelleme: 15.01.2021 11:58
BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, araçları köy yolunda kara saplanınca bölgede mahsur kalan 3 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, araçları köy yolunda kara saplanınca bölgede mahsur kalan 3 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, dün Genç ilçesine bağlı Sağgöze köyü mevkisinde meydana geldi. Köy yolunda araçları kara saplanan 3 kişi, kurtarma birimlerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan AFAD ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu mahsur kalan 3 kişiyi kara saplanan araçlarıyla birlikte kurtardı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz ÖNAL