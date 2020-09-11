Bingöl'de, 'arabalı sinema' etkinliği
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Bingöl'de, 'arabalı sinema' etkinliği

BİNGÖL Belediyesi'nce koronavirüs salgını nedeniyle sinema salonlarına gidemeyen vatandaşlar için açık havada 'arabalı sinema' etkinliği düzenlendi.

Bingöl'de, 'arabalı sinema' etkinliği
11.09.2020 23:18 | Son Güncelleme: 11.09.2020 23:23

BİNGÖL Belediyesi'nce koronavirüs salgını nedeniyle sinema salonlarına gidemeyen vatandaşlar için açık havada 'arabalı sinema' etkinliği düzenlendi.

Bingöl Belediyesi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle sinemaya gidemeyenler için nostaljik bir etkinlik düzenledi. İlçe Terminali alanında kurulan platformda, '7'nci Koğuştaki Mucize' filmi izletildi. Belediye ekiplerince, gösterim öncesinde izleyicilere patlamış mısır ve gazoz ikram edildi. Arabalı sinema gösteriminin Bingöl'de ilk kez düzenlendiğini anlatan Belediye Başkan Erdal Arıkan, "Bugün arabalı sinema etkinliğimizi başlatmış bulunmaktayız. Oluşan ilgiden mutlu ve memnun olduğumu belirtmek istiyorum. Bu anlamda özelikle yetişkin insanlarımıza 7. Koğuştaki Mucize filmi ile bu organizasyonu başlattık. Bu salgın döneminde bu tür etkinliklere halkımız ve vatandaşlarımız açısından ciddi bir ihtiyaç var, inşallah bu etkinliklerimiz bundan sonraki süreçlerde de devam edecektir" dedi.


Kaynak: DHA

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