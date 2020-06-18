Bingöl'de anne ve bebeği trafik kazasında öldü
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Bingöl'de anne ve bebeği trafik kazasında öldü

Bingöl'ün Sancak beldesinde otomobilin devrilmesi sonucu anne ve bebeği hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Bingöl'de anne ve bebeği trafik kazasında öldü
18.06.2020 09:19 | Son Güncelleme: 18.06.2020 09:38

Bingöl'ün Sancak beldesinde otomobilin devrilmesi sonucu anne ve bebeği hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Caner Enül'ün kullandığı 47 DL 242 plakalı otomobil, Bingöl-Sancak kara yolunun 33. kilometresi Sudüğünü köyü mevkisinde yolun kenarına devrildi.

Kazada Fadime Enül (33) ve 2 aylık bebeği Bora Enül olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü Enül (36), Beser Enül (69) ve Sezgin Enül (26), 112 Acil Servis ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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