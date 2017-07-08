Bingöl'de Anjiyo Ünitesi Açıldı

Bingöl Devlet Hastanesi bünyesinde ilk defa hizmete açılan anjiyo ünitesinde 3 günde 12 hasta tedavi edildi.



Bingöl'de 2017 yılında hizmete açılan 250 yataklı hastanede kurulan ünitede hastalara anjiyo hizmeti verilmeye başlandı.



Anjiyo ünitesinde incelemelerde bulunan Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzman Dr. Hasan Bayındır, gazetecilere yaptığı açıklamada, anjiyo ünitesinin Bingöl için iyi ve güzel bir hizmet olduğunu söyledi.



Anjiyo ünitesinin açıldığı ilk günde 4 hastaya anjiyo yapıldığını kaydeden Bayındır, şöyle konuştu:



"Bingöl devlet hastanesi anjiyo ünitemizi 3 gün önce açtık. Bingöl için iyi ve güzel bir hizmettir ve açtığımız ilk günde 4 hastamıza anjiyo yaptık. Bugün itibariyle de 12 hastamıza başarılı bir şekilde anjiyo yapıldı. Bu anjiyolardan 4 tanesi de hastanemize kalp kriziyle başvuran hastalardı.



Ekibimiz 5 kişilik kardiyoloji uzmanlarından oluşmakta, doktorlarımızda kendi branşların da son derece başarılılar. Burada yaptığımız anjiyolarda radial arterden yapılıyor. İlimize hayırlı olsun. İnşallah bundan sonra il dışına kalp krizlerini sevk etmeyeceğiz. Ekibimiz tecrübeli, yerinde müdahale edip, dolayısıyla yolda vakit kaybına neden olmadan başarılı bir şekilde hastalarımıza bakacağız."



Bayındır, Bingöl'de anjiyo ünitesinin olmamasından dolayı daha önce ortalama ayda 190 hastanın çevre illere sevkinin yapıldığını sözlerine ekledi.