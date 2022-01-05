Bingöl'de ambulans ve otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Haberler
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Bingöl'de ambulans ve otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Bingöl'de ambulans ve otomobil çarpıştı: 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bingöl'ün Solhan ilçesinde ambulans ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

SOLHAN, BİNGÖL (İHA) - Bingöl'ün Solhan ilçesinde ambulans ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Solhan ilçesi Yenimahalle Boğlan Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bitlis'e ait 13 AAD 017 plakalı ambulans ile sürücüsü öğrenilemeyen 45 AFU 984 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ambulans ve otomobil içinde bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve güvenlik güçlerine bildirdi.

Yaralılar burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİNGÖL

Bingöl'de ambulans ve otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Bingöl'de ambulans ve otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Bingöl'de ambulans ve otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Bingöl'de ambulans ve otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Bingöl'de ambulans ve otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Bingöl'de ambulans ve otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Bingöl'de ambulans ve otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Bingöl'de ambulans ve otomobil çarpıştı: 5 yaralı

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