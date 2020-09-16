Bingöl'de ambulans devrildi: 1 yaralı
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Bingöl'de ambulans devrildi: 1 yaralı

BİNGÖL'den Genç ilçesine destek amaçlı gönderilen ambulans, sürücünün kontrolünden çıkarak menfeze devrilmesiyle meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Bingöl'de ambulans devrildi: 1 yaralı
16.09.2020 19:37 | Son Güncelleme: 16.09.2020 19:41

BİNGÖL'den Genç ilçesine destek amaçlı gönderilen ambulans, sürücünün kontrolünden çıkarak menfeze devrilmesiyle meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Genç ilçesine bağlı Çayağzı köyü mevkisinden meydana geldi. Bingöl Devlet Hastanesi bünyesindeki 12 AB 414 plakalı ambulans, destek amacıyla Genç ilçesine götürüldüğü sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle kontrolden çıkarak, menfeze devrildi. Kazada, sürücü yaralandı.

İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

 


Kaynak: DHA

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