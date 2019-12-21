Bingöl'de ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

21.12.2019 12:33 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:38

Bingöl'de ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde bir evin bitişiğindeki ağaca tırmanan kedi mahsur kaldı. Kedinin inemediğini fark eden çevre sakinleri, durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi.



Olay yerine gelen ekipler, ağaçta mahsur kalan kediyi uzun uğraşlar sonucu sepetli araçla kurtararak tekrar doğal ortamına bıraktı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA