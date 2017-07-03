- Bingöl'de adı yeşil listede olan ve başına 1 milyon ödül konulan terörist öldürüldü



BİNGÖL - Bingöl'de geçtiğimiz günlerde güvenlik kuvvetleri ile teröristler arasında çıkan ve 11 teröristin öldürüldüğü çatışmada İçişleri Bakanlığı tarafından yeşil listede aranan ve başına 1 milyon lira ödül konulan sözde Amed eyaleti yürütmesinden sorumlu olan Asut Star Kod isimli S.C. adlı teröristin de olduğu tespit edildi.

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada il genelinde terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde Bingöl ili Genç ilçesi Gerçekli köyü Kapılı mezrası kırsalında 27 Haziran 2017 günü gerçekleştirilen operasyonda 11 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden Aşut Star kod Ş.Ç.'nin sözde Amed eyaleti yürütmesinden sorumlu seviyede faaliyet gösterdiği ve aranan teröristler listesinde; 1 milyon liralık Yeşil listede adının geçtiği tespit edilmiştir. Adı geçen teröristin sözde sorumlusu olduğu grubun Bingöl ili Genç ilçesinde, 13 Ağustos 2015 tarihinde 1 Uzman Jandarma Çavuş'un şehit edilmesi, 13 Temmuz 2016 tarihinde Güzeldere Jandarma Karakol Komutanlığı'na, 16 Temmuz 2016 tarihinde Suveren Jandarma Karakol Komutanlığı'na, 31 Ağustos 2016 tarihinde Direkli Jandarma Karakol Komutanlığı'na silahlı saldırı olayları ile 04 Nisan 2017 tarihinde Döşekkaya köyü bölgesinde 1 Güvenlik Korucusu'nun şehit edilmesi olaylarını gerçekleştirdikleri değerlendirilmektedir.

Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

(İHA-AKK-Y)