Bingöl'de "Açık Kapı Projesi"

Bingöl'de engelliler, İçişleri Bakanlığının vatandaş odaklı hizmetlerinden biri olan "Açık Kapı Projesi" kapsamında Valilikte oluşturulan birime sorunlarını belirten bir dilekçe sundu.

Bingöl Valiliği Hükümet Konağı önünde bir araya gelen engelli dernekleri ve engelliler adına açıklama yapan Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Mücahit Korkutata, Bingöl'de engellilerin ulaşım başta olmak üzere bazı alanlarda sorun yaşadığını belirtti.

Konu ile ilgili tedbirlerin biran önce alınması gerektiğini dile getiren Korkutata, bu kapsamda kentteki engellilerin yaşadığı sorunları tespit ettiklerini ve çözüm bulunması için de topladıkları imzaları ilgili birime sunduklarını aktardı.

Korkutata, sorunların giderilmesi konusunda gereğinin yapılmasını talep ettiklerini kaydetti.