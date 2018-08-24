Bingöl'de "Acemi Kasap" Olayı Yaşanmadı
Kurban Bayramı süresince Bingöl'de "acemi kasap" vakasının yaşanmadığı bildirildi.
Kurban Bayramı süresince Bingöl'de "acemi kasap" vakasının yaşanmadığı bildirildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kurban Bayramı süresince kurban kesimi sonucu ciddi yaralanma şikayetiyle sağlık kurumlarına müracaat edenin bulunmadığı belirtildi.
Bayram öncesi kurumdan "Bayramınız zehir olmasın lütfen kurbanlıklarınızı ehil kişiler vasıtasıyla keselim" şeklinde uyarıların yapıldığı anımsatılan açıklamada, "Kurbanını ehil kişiler vasıtasıyla kestiren, hijyene dikkat eden ve sağlık kurallarına azami ölçüde uyan ilimiz halkına teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.