Bingöl'de 91 yaşındaki kayıp, 16 gündür aranıyor
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Bingöl'de 91 yaşındaki kayıp, 16 gündür aranıyor

Bingöl'de 91 yaşındaki kayıp, 16 gündür aranıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bingöl'ün Genç ilçesinde 17 Nisan'dan beri haber alınmayan 91 yaşındaki yaşlı adamın bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Bingöl'ün Genç ilçesinde 17 Nisan'dan beri haber alınmayan 91 yaşındaki yaşlı adamın bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, Genç ilçesine bağlı Balgöze köyünde hayvanlarını kontrol etmek amacıyla ayrıldığı evine bir daha dönmeyen Hasan Göçük'ü (91) arama çalışmalarında 16'ıncı gün geride kaldı.

Valilik koordinesindeki İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), güvenlik korucuları ve vatandaşlar arama çalışmasına geniş çaplı olarak devam ederken, yaşlı adama dair şimdiye kadar herhangi bir ize rastlanmadı.

Çeşitli STK'larında yer aldığı arama çalışmalarında dedektör köpeklerle ve droneler de kullanırken, dere yataklarının birkaç kez kontrol edildiği belirtildi.

Çalışmaların bugünde devam ettiği bölgede, gidebileceği her yere bakılmaya çalışıldığı aktarıldı. - BİNGÖL

Bingöl'de 91 yaşındaki kayıp, 16 gündür aranıyor
Bingöl'de 91 yaşındaki kayıp, 16 gündür aranıyor
Bingöl'de 91 yaşındaki kayıp, 16 gündür aranıyor
Bingöl'de 91 yaşındaki kayıp, 16 gündür aranıyor
Bingöl'de 91 yaşındaki kayıp, 16 gündür aranıyor
Bingöl'de 91 yaşındaki kayıp, 16 gündür aranıyor
Bingöl'de 91 yaşındaki kayıp, 16 gündür aranıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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