Bingöl'de 9 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

BİNGÖL'de, farklı suçlardan hakkındaki 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ş.V., polis ekiplerince yakalandı.

BİNGÖL'de, farklı suçlardan hakkındaki 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ş.V., polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında, 1 firari hükümlünün yerini tespit etti. 'Yağma', 'cebir', 'tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından hakkındaki 2 dosyadan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Ş.V., yakalandı. Emniyete götürülen Ş.V.'nin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal