Bingöl'de 9 Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı
Bingöl'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 28 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Bingöl'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 28 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 1-22 Aralık'ta kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma yapıldığı bildirildi.
Bu kapsamda 22 hırsızlık olayının aydınlatıldığı ifade edilen açıklamada, düzenlenen operasyonlarda 28 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklamada, adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 9'unun tutuklandığı aktarıldı.
Kaynak: AA