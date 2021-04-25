Bingöl'de 9 gündür kayıp olan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor
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Bingöl'de 9 gündür kayıp olan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor

Bingöl'de 9 gündür kayıp olan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bingöl'ün Genç ilçesinde 9 gündür kayıp olan 91 yaşındaki adamı arama çalışmaları devam ediyor.

Bingöl'ün Genç ilçesinde 9 gündür kayıp olan 91 yaşındaki adamı arama çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgilere göre, Genç ilçesine bağlı Balgöze köyünde 17 Nisan Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında evden hayvanlarını kontrol etmek için çıkan Hasan Göçük'ten (91) bir daha haber alınamadı. Arama çalışmalarında 9 gün geride kalırken, çalışmaların geniş kapsamlı olarak devam ettiği öğrenildi.

Valilik koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, güvenlik korucuları, SAR, Kuzey Yüzü Dağcılık Kulübü ve Arama Kurtarma Derneği ile vatandaşların katıldığı aramaların bir süre daha devam edeceği aktarıldı.

Arama çalışmalarında drone ve dedektör köpeklerin de kullanıldığı öğrenilirken, Göçük'ü görenlerin İl AFAD'a haber vermeleri veya 155 ile 156 ihbar hatlarını aramaları istendi. - BİNGÖL

Bingöl'de 9 gündür kayıp olan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor
Bingöl'de 9 gündür kayıp olan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor
Bingöl'de 9 gündür kayıp olan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor
Bingöl'de 9 gündür kayıp olan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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